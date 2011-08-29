Чим небезпечні тимчасові тату

Національна медична служба Португалії спільно з французькими фахівцями дійшли висновку, що навіть тимчасові, (такі, що змиваються,) татуювання можуть завдати шкоди шкірі, зумовивши алергічну реакцію.

Фахівці також зауважують, що наслідки від тату можуть бути набагато серйозніше, ніж просто алергічна реакція. Трапляються випадки, коли людей госпіталізовували - позаяк через кілька днів після нанесення малюнка, татуйовану шкіру вражала екзема.

Зазвичай, таку реакцію, за словами медиків, зумовлює тимчасове татуювання чорного кольору. Фахівці пояснюють це тим, що до складу фарби входить парафеніленодіамін - хімічна субстанція, дозволена до застосування лише в деяких видах косметичної продукції, причому в суворо дозованих кількостях.

Національна медикаментозна служба Португалії, завданням якої є контроль за ліками, косметичними препаратами і засобами особистої гігієни, звернулася до португальців із закликом ставитися до татуїровок з граничною обережністю. І у разі сумнівної і небажаної реакції організму на тату неодмінно звертатися до лікарів.

vz.ru

