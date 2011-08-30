ООН попереджає про повернення пташиного грипу

Вірус H5N1, відомий як "пташиний грип", через міграцію птахів може знову з`явитися в регіонах, де раніше захворювання не поширилося, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров`я.

Серед можливих країн - Ізраїль, Болгарія, Румунія, Непал і Монголія.

Крім того, експерти попереджають про ймовірну мутацію вірусу, після якої нинішні вакцини не боротимуться з ним настільки ефективно, як у Китаї і В`єтнамі.

За даними ВООЗ, 330 людей у всьому світі померли від вірусу з моменту його виявлення в 2003 році.

www.bbc.co.uk