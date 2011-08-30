Семимільярдний житель Землі народиться у жовтні

Населення Землі невпинно збільшується, впритул наблизившись до позначки у 7 мільярдів. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Демографи з різних країн світу сперечаються про те, де саме відбудеться історична подія народження семимільярдного громадянина Землі. За всіма оцінками, станеться це не на європейському континенті, а у Китаї чи Індії - країнах із найбільшим приростом населення у світі. Одначе, можливо, той самий семимільярдний мешканець Землі вже народився - абсолютної статистики з цього приводу не існує, тому й вирахувати точний день, коли станеться ця подія, неможливо.

Втім, ООН обрали за символічну дату 31 жовтня. Тепер же деякі експерти з питань демографії вважають, що цей день може настати навіть раніше.

Населення Землі за останні два століття збільшувалося вражаючими темпами. У добу Ісуса Христа на Землі жило трохи більше 300 мільйонів людей. Лише на початку 19 століття кількість землян досягла першого мільярда. За перші ж 11 років 21 століття земля поповнилася ще одним мільярдом мешканців. Одначе подальші прогнози демографи не поспішають робити. "Проблематичність прогнозування тут пов’язана з інфекційними епідеміями, війнами, науковим прогресом та готовністю націй до глобальної взаємодії", - зазначає демограф Девід Блум з Гарвардського університету.