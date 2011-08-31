В Атлантиці сформувався небезпечний шторм «Катя»

В Атлантиці сформувався тропічний шторм «Катя» і може досягти потужності урагану вже до вечора середи, або ранку четверга, заявляє американський Національний центр з ураганів. Про це повідомляє Газета.Ru.

«Катя» зараз знаходиться в 855 кілометрах на південний схід від островів Зеленого Мису і рухається «достатньо швидко на північний схід через Атлантику».

Максимальна швидкість вітру вранці становила 65 км / год.

Назва «Катя» замінила назву урагану «Катріна» через збитки, які завдав ураган у 2005 році, руйнувавши Новий Орлеан.