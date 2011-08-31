В Атлантиці сформувався небезпечний шторм «Катя»
08:28, 31 серпня 2011Зарубіжні новини
0
У 2005 зруйнував Новий Орлеан
В Атлантиці сформувався тропічний шторм «Катя» і може досягти потужності урагану вже до вечора середи, або ранку четверга, заявляє американський Національний центр з ураганів. Про це повідомляє Газета.Ru.
«Катя» зараз знаходиться в 855 кілометрах на південний схід від островів Зеленого Мису і рухається «достатньо швидко на північний схід через Атлантику».
Максимальна швидкість вітру вранці становила 65 км / год.
Назва «Катя» замінила назву урагану «Катріна» через збитки, які завдав ураган у 2005 році, руйнувавши Новий Орлеан.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter