Названо країни, де туристи товстішають

У складанні рейтингу взяли участь більше 2 тисяч мандрівників. Про це повідомляє Daily Mail.

Подорожуючі набирають у Штатах відразу 3,6 кг - цілком ймовірно, це відбувається через надмірне захоплення фаст-фуд мережами.

Друге і третє місця в антирейтингу займають Карибські острови і Франція - звідти туристи привозять 3,3 зайвих кілограми ваги.

Далі йдуть Італія і Греція з показником 3,1 кг. Шосте і сьоме місця дісталися Британії та Португалії (3 кг). Завершують список Іспанія (2,9 кг), Туреччина (2,8 кг) і країни Африки (2,7 кг).

Основна маса респондентів стверджує, що головна причина набору ваги на курортах - занадто великі порції. Деякі впевнені, що основна проблема - це пристрасть до алкоголю. І кожен п`ятий сказав, що корінь проблеми зайвих кілограмів полягає в шведських столах, які дозволяють їсти без обмежень.

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