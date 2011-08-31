Жінкам не можна швидко їсти

Жінки 40-50 років, які дуже швидко їдять, мають більше шансів набрати зайву вагу в порівнянні з дамами, які повільно пережовують їжу, встановили новозеландські вчені.

У ході першого масштабного дослідження подібного роду співробітники кафедри харчування людини Університету Отаго проаналізували зв`язок між швидкістю поїдання їжі й індексом маси тіла на прикладі більше 1500 жительок Нової Зеландії у віці 40-50 років. Відомо, що саме ця вікова група особливо ризикує набрати вагу, відзначає Xinhua.

За словами вчених, це відкриття дозволить розробити більш ефективні методи лікування ожиріння. Коментує головний дослідник лікар Керолайн Хорват: "Коли ми прийняли до уваги такі чинники, як вік, етнічну приналежність, наявність залежності від сигарет, фізичну активність і менопаузу, з`ясувалося, чим швидше жінки їли, тим вищим був їх індекс маси тіла".

Результати дворічного спостереження за жінками повинні опублікувати в наступному році. Якщо аналіз підтвердить даний зв`язок, то дослідники спробують перевірити на практиці, наскільки рекомендації їсти повільніше, допоможуть контролювати вагу.

meddaily.ru