Лікарі в шоці: жінка завагітніла і народила після стерилізації

42-річна Менді Девіс із Південного Йоркшира через фінансові труднощі та вік вирішила пройти стерилізацію. На той момент у неї вже було четверо дітей.

Однак процедура виявилася не настільки ефективною, як запевняли лікарі. Жінка завагітніла в п`ятий раз, пише The Daily Mail. Дитина народилася на тиждень раніше встановленого терміну.

Щоб уникнути ще однієї вагітності чоловік Менді Девіс вже пройшов вазектомію (операцію, при якій проводиться перев`язка або видалення фрагмента сім`явиносних проток). Треба сказати, що лікар Девід Хікс, співробітник госпіталю Барнслі, в якому жінка проходила стерилізацію, зазначив: йому не доводилося чути про те, щоб жінка вагітніла після стерилізації.

Мова йде про лапароскопічну стерилізацію. Вона проводиться під загальним наркозом. Хірург використовує маленьку камеру і ставить затискачі на кожній матковій трубі, щоб яйцеклітини не могли потрапити до матки. Цей метод називається кліпуванням маткових труб. Після видалення затискачів, в принципі, залишається ймовірність вагітності. Більшою ефективністю вирізняється перетин маткових труб. Навіть при бажанні відновити прохідність маткових труб це буде вкрай складно і малоймовірно.

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