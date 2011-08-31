Сім ознак швидкого розлучення

Можливо, комусь це здасться дивним, але телевізор - ворог № 1 для люблячого подружжя. "Якщо один з партнерів йде спати, а другий вважає за краще проводити вечір за переглядом вечірніх новин і ток-шоу на самоті, значить, між ними настав період відчуженості", - упевнені фахівці.

Ситуація, коли один з подружжя читає в ліжку, тоді як другий намагається заснути, теж ні до чого доброго не веде. На думку психологів, чоловік і дружина повинні більше спілкуватися один з одним, а не відгороджуватися - навіть за найцікавішою в світі книгою.

Зате гарячі дискусії між подружжям йдуть на користь будь-яким відносинам. Однак, якщо один з партнерів, замість того, щоб почати сперечатися, воліє відмовчуватися або відповідати коротко, значить, до своєї другої половинки він безнадійно охолов.

Іноді здається, ніби подружжя все-таки розмовляють. Але на ділі виходить, що кожен з них скаржиться на неприємності на роботі, на сварливого начальника і на некомпетентних колег, не намагаючись навіть знайти спільну тему для розмови, що також не сприяє зміцненню шлюбу.

"Однією з головних ознак, що свідчать про втрату контакту між подружжям, є зниження або повна відсутність безпосереднього неформального спілкування в парі. Адже сам сенс подружніх відносин - в спонтанному спілкуванні, що приносить задоволення обом партнерам, у прояві взаємного інтересу одне до одного, а також у бажанні та можливості ділитися своїми думками і почуттями з партнером ", - пояснила фахівець центру сімейної психології "Клевер" Ольга Младова.

Тривожним сигналом є й ситуація, коли подружжя, наприклад, вибираються разом в ресторан і не можуть говорити ні про що, крім про дітей або про роботу. І зовсім вже пиши пропало, якщо партнери взагалі не вважають за потрібне вибиратися разом за межі будинку, знаходячи для цього масу відмовок.

Мовляв, няню на вечір викликати занадто накладно, а бабусь і дідусів відволікати незручно. До речі, про бабусь ... Коли похід до батьків чоловіка або дружини перетворюється на каторгу, значить, пора щось змінювати у своєму житті.

"Не варто забувати про те, що для якісних відносин кожній людині необхідний особистий простір, і час, що проводиться окремо, не менш важливий для збереження задоволеності шлюбом. Однак, якщо ви не хочете розповідати близькій людині про те, що ви відчуваєте, це свідчить про те, що поряд не така вже і близька для вас людина ", - підсумувала Ольга Младова.

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