Гладкі люди не здатні приймати правильні рішення?

Гладкі люди частіше не здатні приймати правильні рішення і погано планують своє життя. Тому вони не можуть схуднути, заявляють вчені з Університету Нового Південного Уельсу. Вони проаналізували 38 досліджень, присвячених ожирінню і когнітивним функціям.

Так був виявлений зв`язок між підвищеною вагою і зниженою активністю в частині мозку, яка відповідає за вирішення проблем, прийняття рішень, планування, організаційні здібності, досягнення складних цілей, пише The Sydney Morning Herald.

Ймовірно, ожиріння можна лікувати частково як розлад мозку під назвою нервова анорексія. Між тим, поки неясно, когнітивні порушення є причиною або наслідком ожиріння. Приміром, порушена регуляція інсуліну здатна вплинути на когнітивні функції. Також не виключено вплив генів. Так, діти тучних матерів їдять швидше, ніж діти нормальних матерів.

Плюс, раціон впливає на мозок. При порушенні його роботи тварини та люди схильні їсти жирну їжу. А ось при значній втраті ваги відзначається поліпшення когнітивних функцій.

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