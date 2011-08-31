У красивих людей - егоїзм у крові

Останнє дослідження співробітників Університету Барселони і Автономного університету Мадрида встановило: люди з гарним, симетричним обличчям більш егоїстичні за своєю природою, пише The Indian Express.

Справа в тому, що привабливі люди більш самостійні і впевнені в собі. Одночасно з цим вони в меншій мірі схильні до співпраці, згідно з даними, отриманими вченими, що працювали під керівництвом Сантьяго Санчеса-Пагеса з Барселонського університету та Енріке Турігано з Автономного університету.

У своїй роботі експерти спиралися на певну модель поведінки, яку реалізували в лабораторних умовах. Мова йде про так звану "дилему ув`язненого". Це проблема в теорії ігор, згідно з якою гравці не завжди будуть співпрацювати один з одним, навіть якщо це в їхніх інтересах. Притому, гравець ("ув`язнений") прагне збільшити свій виграш, не думаючи про вигоду інших учасників гри.

Так, гравцям давалася можливість бути "голубкою" і співпрацювати для більшої вигоди. Або ж можна було вибрати роль "яструба" (тобто, "ув`язненого"). Якщо інша людина вибирала роль "голубки" і співпрацювала з "яструбом", то вигода останнього зростала. У свою чергу, після гри вчені проаналізували особи добровольців, які брали участь в експерименті.

Виявилося, люди з більш симетричним обличчям менш охоче йшли на співпрацю, і очікували, що й інші не співпрацюватимуть з ними. Дослідники вважають: вся справа в еволюції. На підсвідомому рівні люди розглядають симетричне обличчя як ознаку здоров`я і більшої привабливості. Це робить красивих людей більш бажаними в якості партнера для спаровування. Звідси їхня самовпевненість і відсутність необхідності шукати самому.

meddaily.ru