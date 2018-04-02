Секрети здоров'я та довголіття шаолінських ченців

Про ченців китайського монастиря Шаолінь побутує багато легенд. Вони вражають людей своїми містичними здібностями, досконалим володінням тілом, дивовижною силою волі, міцним здоров`ям та довгою тривалістю життя. Лікарі стверджують, що режим і устрій життя ченців є оптимальним для організму людини.

Щоденне вологе прибирання

Мешкають ченці в келіях - просторих кімнатах з високими стелями й вікнами, що виходять на сонячну сторону. Меблі в келіях - дерев`яні. В них також можуть бути канонічні книги, письмові обладнання, але жодних зайвих речей, які б захаращували кімнату, збираючи пил та бруд. Своє житло ченці прибирають щодня за принципом "потрійного змітання пилу": зі стін, з підлоги, з одягу. У мешканців монастиря є віршована заповідь, згідно з якою в храмі має бути чиста підлога, і перебувати в ньому можна тільки з чистим серцем. Щоденне прибирання обов`язково супроводжується розбризкуванням води, що сприяє підтриманню нормальної вологості повітря в помиканні, запобігає його запиленню, а, отже, потраплянню сухого й брудного повітря в легені, виникненню захворювань дихальних шляхів і серцево-судинної системи.

Усі ці правила гігієни і життєвий устрій у монастирі позитивно позначаються на здоров`ї ченців, сприяють їхньому довголіттю. Вони повною мірою відповідають сучасним науковим уявленням і вимогам. У монастирі ченці займаються повсякденними справами, а в келіях спочивають. Саме там вони проводять дві третини свого життя. Значна частина життя будь-якої людини проходить у приміщенні, тому між умовами житла і здоров`ям є прямий зв`язок.

Здорова людина має одягатися легко

Одяг ченців вирізняється вільним кроєм і суворим кольором, не стягує шкіру, не перешкоджає вільному кровообігу, що сприяє зменшенню випадків захворювань шкірного покриву і кровоносних судин. На думку сучасних фахівців здорового способу життя, одяг потрібен людині головним чином для того, щоб уберегти її від холоду, пошкоджень та інфекції. Здорова людина має одягатися легко. Це сприяє поліпшенню обміну речовин і випаровуванню поту, а, отже створює комфортний психологічний і фізичний мікроклімат організму, сприятливо впливає на працездатність та його стійкість до захворювань. Скромні кольори одягу ченців теж відіграють важливу роль у збереженні їхнього здоров`я. Білий і сірий кольори влітку відштовхують сонячне проміння і захищають від спеки, а взимку допомагають зберігати тепло чорний і фіолетовий кольори, які, навпаки, його притягають. Шаолінські ченці практично не носять головних уборів, у тому числі і старі, як, наприклад, 86-річний учитель Де Сян, який узагалі ніколи його не надягав. Стародавні твердили: "Холод сприяє пробудженню енергії".

Здорова людина має одягатися легко

Щоденний розпорядок життя ченців, куди входять медитація, читання молитов, навчання, рубання дров, робота в полі, заняття бойовим мистецтвом, може здатися перенасиченим. Проте, незважаючи на велику кількість справ, він дуже чітко організований. Повсякденне життя мешканців монастиря не тільки строго регламентоване, але і побудоване за схемою, яка відповідає найвищим критеріям "здорового способу життя". Усе, чим займається кожен із ченців, - від уранішнього пробудження до відходу до сну, чітко розписане і має наукове обґрунвування. Сучасні фахівці "здорового способу життя" розглядають організм людини як єдиний механізм, що складається з безлічі деталей. Відсутність навіть одного "гвинтика" в цьому механізмі призводить до його поломки. Коли механізм "включається", то повинен працювати ритмічно з місяця в місяць, з року в рік. Тільки так можна забезпечити нормальне функціонування внутрішніх органів, зберегти здоров`я і довго прожити.

Наприклад, якщо людина несвоєчасно харчується, виникає захворювання шлунка. Оскільки шлунок є ємкістю, в яку надходять поживні для організму речовини, його захворювання позначається на стані всього організму, призводить до поганого кровообігу, занепаду сил. Безладна діяльність людини теж негативно впливає на кровообіг, нерегулярний сон спричинює безсоння і нервове виснаження. Тому строго регламентований розпорядок життя ченців, регулярне харчування і впорядкована зміна видів діяльності є важливими умовами збереження здоров`я і довголіття.

Щодня засмагати по 10 - 15 хв

Шаолінські ченці загартовують тіло, використовуючи свіже повітря, сонячне світло і природні водойми, що теж сприяє зміцненню їхнього здоров`я і подовженню тривалості життя.

Прокинувшись, ченці прямують на високий гірський схил, де, повернувшися обличчям на південний схід, виконують дихальні вправи, наповнюючи організм енергією.

Протягом року вони час від часу вивішують і просушують постільну білизну й одяг під прямим сонячним промінням (близько 2 год). Завдяки цій процедурі гинуть комахи і мікроби.

А ще ченці щодня засмагають по 10 - 15 хв - на весні, влітку і восени в першій половині дня, взимку - опівдні, якщо видається сонячна погода. Вони вважають, що сонячні ванни сприяють виведенню паразитів і лікуванню лишаю, підвищують стійкість організму до різних захворювань.

Регулярно раз на два місяці ченці вибирають сонячний день і виносять на сонце (на 1-2 год) запаси бобів, горіхів, сухих овочів, щоб просушити їх і запобігти появі черв`яків і цвілі.

Холодні ванни загартовують волю

В Шаоліні споконвіку практикувалося вмивання, миття ніг і обливання холодною водою, що посилює опірність організму, поліпшує фізичний стан, загартовує волю. Навесні і восени холодні ванни зазвичай приймають один раз на тиждень, улітку - щодня, а взимку - один раз на 10 днів, не враховуючи щоденного вмивання холодною водою, а також протирання ніг холодною водою перед сном.

Окрім сонячного світла, свіжого повітря і холодної води, для загартовування тіла й волі ченці Шаоліня завжди використовували складні погодні умови: спеку, холод і сильний вітер. Їхній досвід засвідчує: що гірша погода, то ліпші умови для загартовування. Приміром, ченець Чжень Сюй влаштовував сніжні бої між своїми учнями. Для цього кожний із них мав зліпити по 100 сніжків і приготуватися до битви. Битва закінчувалася дружнім сміхом, створювала чудовий настрій і добре самопочуття.

Підготувала Ольга Пащенко