Засмагати корисно, але без фанатизму...

Засмага стала популярною в 60-х роках минулого століття, після того, як знаменита Коко Шанель ввела у моду смаглявий колір тіла. Відтоді дерматологи мріють про те, як би повернути моду на аристократичну блідість. Адже ті, хто нещадно смажиться на літньому сонці, особливо люди з блідою шкірою, блондини з блакитними очима – потенційні пацієнти дерматологів. Рак шкіри – хвороба, яка помітно почастішала останнім часом. Лікарі в один голос застерігають, що нинішнє сонце, як ніколи, агресивне і шкідливе. На запитання відповідає лікар-дерматолог Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

- Пані Світлано, що таке засмага і як правильно засмагати, щоб не нашкодити собі?

- Засмага – це так звана захисна парасолька, яка захищає шкіру від опіків, захисна реакція шкіри на шкідливу дію ультрафіолету. Випромінювання пронизує велику кількість шарів шкіри і впливає на ДНК клітин - викликає мутації, які можуть стати причиною переродження клітин і зміни їхнього генофонду. Шкіра і захищає себе. В епідермісі (верхньому шарі шкіри) є клітини меланоцити, що активізуються у відповідь на вплив сонячних променів і виробляють пігмент меланін, будуючи з нього темний прошарок - своєрідний фільтр. Саме він поглинає велику частку ультрафіолету, перешкоджаючи його проникненню в глибокі шари шкіри. Можна перевірити, наскільки вашу шкіру зістарила засмага, – проведіть тест: порівняйте шкіру на обличчі і на сідницях.

Наші предки цінували аристократичну блідість - ходили під парасольками, у капелюшках і в рукавичках. Засмаглими були тільки люди, змушені займатися фізичною працею. Але згодом мода на засмагу стала свідчити про рівень матеріального статку – про те, що людина може дозволити собі поїхати на курорт. Але ж відпочивати можна й без фанатизму, в тіні, де промені не такі агресивні…

- Пані Світлано, скажіть, будь ласка, які місяці найбільш небезпечні для засмаги?

- Щорічно визначається активність сонця і будується спеціальна крива сонячної активності, що фіксує її піки і падіння. Крива відповідає не місяцям, а дням і тижням. Більшість піків припадають на липень і серпень. Крім того, незалежно від місяця, сонце найбільш активне в місцях, над якими є озонові діри, і високо в горах. Наприклад, у Карпатах.

- А в які години дня найкраще засмагати?

- Якщо людина засмагає зі сходом сонця, то перші ранкові промені, отримані протягом двох годин, дають захист від шкідливої дії ультрафіолету на цілий день. Але на відпочинку навряд чи хтось захоче на світанку бігти на пляж. Тому раджу приймати сонячні ванни до 11 або після 16 години дозовано (починаючи з п’яти хвилин, а потім – у тінь). Море від засмаги не врятує – сонце проходить на глибину до 1 м. Тому згоріти можна, навіть повзаючи по дну і ловлячи крабів. Не обсихайте на сонці: покупалися – відразу витріться рушником. Краплі води на тілі, як лінзи, посилюють опромінення сонцем. А якщо крапля буде на родимці, може спрацювати пусковий механізм порушення злоякісного процесу. Є ряд захворювань, при яких пряме сонячне опромінення протипоказане. Наприклад, гіпертонія, цукровий діабет, мастопатія, порушення роботи щитовидної залози, наявність багатьох родимок та ін. Дітям до трьох років засмагати не можна, а також тим дітям, у яких є 5-6 і більше родимок, особливо великих, чи коричнева родима пляма. Вони належать до групи ризику, їх не можна вивозити на відпочинок у кліматичний пояс, не характерний для місця народження.

- Багато жінок любить “засмагати” у соляріях. Це не шкідливо?

- Ізюм – це соковита виноградина, що умовно побувала в солярії. Те ж саме робить зі шкірою й сонце. От і робіть висновки, шкідливо це чи корисно. Хоча іноді я навіть раджу побувати в солярії. За принципом “із двох зол”. Ви цілий рік працюєте в офісі. Світа білого, а тим більше сонця, не бачите. І потім улітку збираєтеся поїхати на море. Припустимо, в Туніс чи Єгипет. Те, що ви там обгорите, однозначно. У таких випадках шкіру краще підготувати. Перед поїздкою походити в солярій, щоб на шкірі проступила перша засмага (оптимальний режим – два рази на тиждень). А ще краще у вихідні виїжджати на природу, поступово “привчаючи” шкіру до сонця.

- Чи провокує засмага онкологічні захворювання?

- Сама засмага (темний колір шкіри) - це кінцевий продукт. А починається він із запалення. Перш ніж потемніти, шкіра червоніє. У випадку запалення високого ступеня з’являється сонячний опік - міхурі та пігментні плями. Доведено зв’язок між сонячними опіками й онкологічними захворюваннями. Сонячні опіки, отримані в дитинстві, підвищують ризик розвитку меланоми - однієї зі злоякісних пухлин. Опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. Сама собою засмага не шкідлива, однак вона, зазвичай, проходить через стадію сонячного опіку, а опіки дуже шкідливі. Крім того, засмага має властивість акумулюватися - усі сонячні опіки залишаються в ДНК клітин. Це як склянка, що поступово наповнюється, й у якийсь момент вода переллється через край. Так і шкіра, що перебрала сонця, може відреагувати виникненням меланоми або раку. Опіки, отримані в дитинстві, можуть датися взнаки, навіть якщо людина не загоряла в дорослому віці. Тому, засмагаючи, спостерігайте за змінами шкіри і за родимками, якщо вони у вас є. Не заклеюйте їх від сонця, щоб не відбулося термічної конденсації. Кращий захист - світлий бавовняний, не трикотажний і не облягаючий одяг.

Не користуйтеся на пляжі декоративною косметикою, дезодорантами і парфумами – вони можуть спровокувати появу пігментних плям.

- Кому категорично протипоказано засмагати?

- Тим, хто завжди згоряє, - у кого I і II фототип шкіри. На типи за світлочутливістю шкіра поділяється залежно від здатності засмагати. Люди зі шкірою I типу зазнають опіку уже після півгодинного перебування на сонці, особи ж зі шкірою II типу засмагають важче, але легко одержують сонячні опіки. У людей зі шкірою III типу перебування на сонці викликає легкий опік, що переходить потім у засмагу, нерідко дуже інтенсивну. Люди зі шкірою IV типу легко засмагають, не зазнаючи сонячних опіків. У людей зі шкірою V і VI типу рівень меланіну у шкірі значно вищий, вони можуть переносити інсоляцію будь-якого рівня і при цьому не згоряти. Світлочутливість I-IV типів властива людям білої раси, V - людям зі смаглявою шкірою, VI типу - неграм. Більшість населення України - люди зі шкірою III і IV типу. Не можна підставлятися сонцю людям, у яких близькі родичі мали меланоми. Акуратно потрібно засмагати людям, хворим на псоріаз, - деякі форми цього захворювання сонце виліковує, інші, навпаки, загострює. Якщо “перезасмагати”, псоріаз, може перейти з однієї форми в іншу. Не можна засмагати під час вагітності. Майбутній мамі можна відпочивати на морі, але тільки купатися і перебувати в тіні.

- Ультрафіолет має й позитивні сторони?

- Звичайно. Сонячні промені необхідні для синтезу вітаміну D - профілактики рахіту. Відомо, що у дітей, позбавлених сонця, виникає рахіт. Учені довели: щоб синтезувати достатню кількість вітаміну D, досить, аби сонце 15-20 хвилин потрапляло, наприклад, на руки й обличчя.

Розмовляла Олеся Ненчинська