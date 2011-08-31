Сусіди хотіли оштрафувати 4-річного хлопчика, який голосно грався

Британський чотирирічний хлопчик, Альфі Лансделл, може бути оштрафований на 5 тис. фунтів за те, що "занадто голосно грався у своєму дворі".

Сусіди поскаржились місцевій владі на те, що він дуже шумить.

У результаті, його батьки отримали попередження, що в разі, якщо не буде тихо, вони будуть оштрафовані на 5000 фунтів (5,6 тис. євро).

Минулої ночі вони гнівно відреагували на лист з міської ради міста Халл. "Ми були такі шоковані, коли отримали лист. Після цього лишилась тільки злість", - сказав Daily Mail батько дитини, 35 річний інженер.

"Альфі - милий маленький хлопчик. Він любить грати в футбол і кеглі, а також гратися в піску. Він, як і всі чотирирічні діти, трохи шумить, коли грається. Це нормально. Повинна ж дитина мати право трохи пошуміти, коли грається в своєму дворі? Це ж літні канікули, заради Бога. Я просто не можу повірити, що рада міста сприйняла цю скаргу серйозно", - обурюється батько.

Він сказав, що спробував пояснити претензії для самого Альфі, і той тепер намагається гратись тихіше. Але також батько додав: "Йому тільки чотири. Він не розуміє ".

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