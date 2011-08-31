Бактерії середньовічної чуми існують і у сучасному світі

ДНК, витягнута зі скелетів жертв чуми, загиблих у середньовічному Лондоні, дозволила зробити шокуюче відкриття - "чорна смерть" до цих пір існує в нашому світі, пише The Daily Mail.

Тіла жертв тоді ховали в братських могилах у столиці. Саме вони дозволили виявити: аналогічні послідовності генів до сьогодні існують після декількох сотень років. Вважається, "чорна смерть" викосила третину населення Європи всього за перші п`ять років епідемії (з 1348 по 1353 рік).

Тепер учені підтвердили, що Yersinia pestis - бактерія, яка викликає чуму сьогодні, також була причиною середньовічної епідемії чуми в Європі. Тести, які раніше проводилися, вже показували наявність даної бактерії в зразках середньовічного біологічного матеріалу, проте даний факт ігнорувався. Тоді дослідники вважали, що зразки були просто забруднені. До того ж, сучасна бактерія поширюється повільніше і менш смертоносна.

Тепер же співробітники університету Тюбінгенського інституту наукової археології та Університету Макмастер підтвердили: аналогічна бактерія стала причиною безлічі смертей. Тобто, вони виділили ДНК із 109 скелетів і порівняли їх з 10 іншими скелетами, ексгумованих з кладовища, не пов`язаних з чумою. Це дозволило виключити вірогідність забруднення зразків.

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