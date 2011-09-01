Дефіцит йоду вкрай небезпечний для дитини

Останнє дослідження, проведене британськими вченими, вразило своїми результатами - виявляється, більше сімдесяти відсотків сучасних молодих дівчат страждають від дефіциту йоду. Причому небезпека криється в тому, що нестача йоду вкрай негативно позначається на здоров`ї жінки в подальшому.

Дослідження проводилося за участю семиста британських школярок. Виявилося, що у 70% відсотків дівчаток вміст йоду в організмі набагато нижче встановленої норми. Такий фактор створює серйозну загрозу здоров`ю дівчат у майбутньому. Зокрема небезпека полягає в можливому розвитку патологій головного мозку у майбутніх дітей цих дівчаток.

Близько 20% школярок мали вміст йоду в організмі менше половини норми. Результати дослідження були оприлюднені на конференції ендокринологів.

За словами дослідників, а також за поданням статистики, молоді жінки, які страждають значним зниженням вмісту в організмі йоду ставлять під удар здоров`я майбутніх. Так, при низьких показниках рівня йоду в матері, інтелект її дитини може бути на декілька десятків одиниць менше, ніж у дітей жінок, які не страждають через брак йоду.

Фахівці пов`язують брак йоду в організмі молодих дівчат з тим, що в такому віці підлітки вживають недостатню кількість молока.

megamedportal.ru