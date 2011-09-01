Чому банани потрібно їсти щодня

Італійські фахівці у співпраці з англійськими вченими провели аналіз інформації, отриманої після проведення декількох попередніх досліджень, що мають відношення до частоти інсультів. Окремі наукові роботи були проведені ще в середині минулого століття.

Організатори сучасного дослідження в ході своєї роботи зробили висновок, що людина, яка щодня вживає хоча б половину добової дози калію, має істотно знижений ризик розвитку інсульту головного мозку, який є вкрай небезпечним патологічним станом.

Як відомо, природним джерелом калію є банан. Банани, незважаючи на своє екзотичне походження, доступні абсолютно всім. Середній фрукт бананового дерева містить приблизно 500 міліграмів калію. Відповідно, три банана щодня забезпечують людину всім необхідним обсягом калію. Крім усього іншого, калій здатен знижувати високий артеріальний тиск.

Вчені також відзначають, що підвищення кількості калію на фоні одночасного скорочення вмісту солі в раціоні щоденного харчування здатне скоротити кількість летальних результатів унаслідок інсульту.

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