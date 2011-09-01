Жуйка: більше користі чи шкоди?

Жувальна гумка або просто жуйка була винайдена в Сполучених штатах майже сто п`ятдесят років тому. У США більше ста видів жуйки. Середньостатистичний американець за рік зжовує більше трьохсот пластинок жувальної гумки. А в цілому громадяни Штатів витрачають на неї приблизно два мільярди доларів. Після Другої світової війни жувальна гумка завоювала весь світ.

У рекламі завжди описують корисні властивості жуйки: і зубну емаль вона зміцнює, і появі зубного каменю запобігає, і запах з рота усуває, навіть кислотно-лужний баланс відновлює. Чи правда це? Однозначно, ні! Якщо одним з компонентів жувальної гумки є цукор або глюкоза, то в роті навпаки у величезній кількості розмножуються бактерії.

Якщо використовуються замінники цукру, то їх не можна довго вживати через шкідливості. А складові на букву Е можуть стати причиною стоматологічних та інших захворювань. Дітям до трьох років жуйка взагалі заборонена.

По правді кажучи, жувальну гумку можна вживати тільки п`ять - десять хвилин після їжі, так як саме в цей період вона допомагає виділятися шлунковому соку, сприяючи поліпшенню травлення і частково очищаючи порожнину рота від харчових залишків. Постійно жувати гумку не варто, бо можна заробити гастрит і подібні захворювання.

Не потрібно також жувати і курити, бо тоді тютюнові канцерогени потрапляють в шлунок зі слиною.

Коли людина жує жуйку, порожнина рота очищається тільки на жувальних поверхнях зубів, а карієс виникає частіше на міжзубних. Тобто, особливої ​​користі для запобігання стоматологічних захворювань від жуйки немає, а от шкода імовірна.

Коли ми жуємо, організм думає, що ми їмо, і починає виділяти речовини, які розкладають їжу. Якщо організм здоровий, то це особливо не страшно, а якщо є виразка або гастрит, то жуйка дуже шкідлива, протипоказана. А смакові добавки, що входять до складу гумки, і продукти їх метаболізму м`яко кажучи не корисні для здоров`я.

Висновок один - жувальну гумку краще не вживати. І дітей до неї краще не привчати, нехай фрукти жують.

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