Масажери, що загрожують серйозними травмами

Масажер для шийного відділу хребта може спровокувати удушення або серйозні травми. Зокрема, у Управління з продовольства і медикаментів США виникли питання до виробника масажера ShoulderFlex - компанії King International, повідомляє ABC News.

Отже, небезпечна сама конструкція пристрою. Основний елемент - обертовий ролик, розслабляючий шию. Якраз, у цю деталь може потрапити воріт одягу, ланцюжок або волосся, спровокувавши смертельно небезпечну ситуацію. Вже відомо про кілька подібних випадків. Виробник масажера не виключає ймовірність вилучення масажера з ринку.

Даний масажер давав можливість контролювати ступінь активності масажу; він ішов у комплекті з пультом дистанційного керування і подушкою. Щоб його використовувати, потрібно було знайти рівну поверхню і лягти. Експерти порадили відмовитися від пристрою, як звичайним людям, так і працівникам медичних установ. Більше того, офіційна директива наказує розбір пристрою, щоб потім ніхто, знайшовши його на смітнику, не міг використовувати знову.

www.meddaily.ru