У Китаї 13-річний хлопчик заробив гроші на операцію для матері

У Китаї 13-річний хлопець врятував від смерті свою маму, в якої була пухлина в мозку. Рік він не ходив до школи, а заробляв гроші на операцію, повідомляють Подробиці-ТБ.

Роботу ЛЮО Вейке знайшов аж за 340 кілометрів від дому - у місті Гуанджоу. Туди він ішов пішки, бо заощаджував гроші на лікування. Працював чистильником взуття. Повернувся, коли назбирав необхідну суму. Мамі зробили операцію - видалили 80 відсотків пухлини. Вона втратила зір, однак лікарі кажуть, що це тимчасово.

ЛЮО Вейке своїм вчинком прославився на весь Китай. Тепер він повернеться до школи, а за його навчання обіцяє заплатити благодійна організація.