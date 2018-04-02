Якої отрути потребує людський організм

За своєю універсальністю й ефективністю продукти бджільництва посідають одне з перших місць серед інших природних засобів. Натуральні засоби діють м`якше, краще сприймаються організмом і часто досягають результату там, де чужорідні хімічні речовини не допомагають. Наприклад, бджолина отрута для людини є цілющою за багатьох захворювань, а також помічним засобом для збереження молодості, досягнення довголіття.

Бджолина отрута має складну хімічну структуру. Зокрема вона містить білкові компоненти й пектини, які справляють виражений лікувальний ефект. Приміром один з білків - мелітин - справляє протизапальну й кроворозріджувальну дію, а МСД-пектид - болезаспокійливий ефект, а також дуже сильну протизапальну дію: у 100 разів вищу, ніж у гідрокортизону - медичного препарату, який застосовують для лікування тяжких запальних процесів.

Ще один пектид - апамін - демонструє нейротропний ефект, який впливає на розрив больового імпульсу, блокуючи його. Крім того, в хімічному складі бджолиної отрути є допамін, гістамін, норадреналін - вони регулюють проходження імпульсу по нервових тканинах, стабілізують артеріальний тиск, а ще стимулюють роботу ферментів, які, розпушуючи сполучну тканину, сприяють поліпшенню обмінних процесів у тканинах організму. Отрута завжди є стерильною, навіть у розведенні 1:50 000. Цим пояснюється її потужна антибактеріальна й антивірусна дії.



Виражений болезаспокійливий ефект бджолиної отрути та властивість проводити нервові імпульси, купірувати запалення, відновлювати тканини дають змогу досягнути прекрасного ефекту у відновленні мозкового кровообігу, лікуванні невриту лицьового нерва, приглухуватості, лікуванні наслідків енцефаліту, менінгіту (запалення оболонки головного мозку), неврозу, дитячого церебрального паралічу (вдається досягнути поліпшення координації рухів, мовлення тощо). Так само високодієвою є апітоксинотерапія у лікуванні захворювань суглобів (обмінні й інфекційні поліартрити, артрози, ревматизм, подагра тощо) - пригнічуються запальні процеси, знімається больовий синдром, спостерігається процес відновлення тканин і функцій суглобів у цілому.

Цікавих результатів отримано й у лікуванні бронхіальної астми - вдається позбутися нападів ядухи, а відтак відмовитися від інгаляторів. Деякі хворі, коли відчувають дискомфорт і бояться виникнення нападу ядухи, самі проводять сеанс апітоксинотерапії, виймають з кишені коробочку з бджілкою (яку носять при собі як швидку допомогу) і роблять бджоловжалювання на будь-яку ділянку тіла. Усі неприємні симптоми відразу минають. Надзвичайно помічним є метод бджоловжалювання і в разі хронічної легеневої патології - досягається протизапальний ефект, поліпшується кровообіг. Крім того, бджолина отрута стимулює в організмі роботу його власної гормональної системи. Приміром, якщо зробити бджоловжалювання в біологічно активну точку в ділянці попереку, відбудеться пряма дія на надниркові залози. Вони реагують на подразнення викидом ферментів, які впливають на гіпофіз (ендокринну залозу). Внаслідок цього в організмі починається процес викиду гормонів, які мають протизапальну, судинорозширювальну дії. Таким чином запускаються механізми саморегуляції.

Завдяки судинорозширювальній дії бджолиної отрути вдається стабілізувати кров`яний тиск і за гіпертонічної хвороби, поліпшити кровообіг у головному мозку. Доведено, що бджолина отрута впливає і на нормалізацію рівня холестерину в організмі. Відомо, що саме відкладання холестеринових бляшок на стінках судин спричинює виникнення різноманітних порушень у роботі серця. Застосування бджолиної отрути допомагає досягнути позитивного ефекту навіть у боротьбі з хворобами, які погано піддаються лікуванню.

Приміром, це стосується такого грізного захворювання, як розсіяний склероз, який проявляється дисбалансом усієї нервової системи. Внаслідок цього в організмі порушується зв`язок між центром управління та органами й системами, у людини порушуються життєво важливі функції, втрачається координація рухів. У медичній літературі описані випадки, коли на перші сеанси апітоксинотерапії хворого приносили на носилках, а закінчуючи лікування, він вже пересувався самостійно. Ми також маємо досвід успішного лікування цієї хвороби. Важливо, що вдається досягнути не тимчасового ефекту, а стійкого результату.



З допомогою апітоксинотерапії вдається досягнути помітного омолоджувального ефекту - розгладжуються зморшки, поліпшується колір шкіри, відновлюється її еластичність та оксамитність. Особливо, якщо бджоловжалювання поєднати з медовими аплікаціями.

Що стосується дитячих хвороб, то дуже гарний ефект отримано у лікуванні енурезу.

Апітоксинотерапія починається з алергологічної проби, щоб переконатися у відсутності алергії. Спершу підсаджується лише одна бджола на 1, 5 чи 10 секунд, це вирішить лікар, провівши опитування та діагностування хворого. Після цього людина ще протягом півгодини перебуває під наглядом лікаря, який спостерігає за її місцевою та загальною реакцією на вжалювання. Лікар особливо відстежує ці моменти, бо, згідно з медичними даними, 2 людини з тисячі можуть мати значну алергійну реакцію. Курс лікування підбирається кожному індивідуально, залежно від стану і хвороби. Зазвичай застосовується така схема: починається з одного бджоловжалювання, щодня збільшується на одне чи два, доводиться до десяти (у деяких випадках до двадцяти) за один сеанс, кілька днів зберігається ця доза, потім вона поступово (на одне чи два щоденно) зменшується. 10-20 бджоловжалювань одночасно - це нормальна робоча доза. Людина може витримати й більшу кількість вжалювань, однак це може спричинити перевантаження імунної системи, нирок і замість позитивного ефекту спричинити негативні явища.

Зазвичай бджоловжалювання робляться в поперекову зону (вона вважається найбільш стабільною та найменш болючою), по меридіанах людського організму, щоб задіяти всю систему, а також на проблемну ділянку, де розміщені уражені органи та проявляється біль.

Підготувала Юлія Мартиненко