Науковці розробили синтетичне м'ясо

Вчені розробили технологію вирощування синтетичного м`яса, пише журнал New Scientist.

Автор стверджує, що настає нова революція у харчуванні, така ж важлива, як і перехід від полювання до м`ясного тваринництва. Вирощування синтетичного м`яса, придатного для їжї, почнеться вже через декілька місяців, про це заявив Марк ПОСТ з Маастріхтського університету (Нідерланди).

"ПОСТ експериментує переважно на клітинах свиней. Нещодавно він винайшов спосіб вирощувати м`язи в лабораторних умовах - беруться стволові клітини свині і підгодовуються сироваткою крові ембріона коня. Він виростив смужки, що нагадують м`язи, завдовжки 2,5 см і шириною 0,7 см", - йдеться у статті, яку цитує InoPressa.ru.

М.ПОСТ влаштовує своїм смужкам м`яса зарядку, щоб за структурою вони не відрізнялися від справжніх м`язів.

"Та все ж вигляд у цих смужок м`яса анемічний і неапетитний", - зазначає автор статті. М.ПОСТ пояснює: "Вони білі, оскільки в них немає крові і дуже мало міоглобіну". Учений сподівається попрацювати з клітками корови і вже через рік створити синтетичну яловичину.

Фахівець з біоетики з університету Лінкепінг (Швеція) Стеллан ВЕЛІН вважає, що люди зможуть запросто харчуватися синтетичним м`ясом рідкісних тварин. Традиційно люди їдять м`ясо не найсмачніших тварин, а тих, кого легше одомашнити. Але для синтетичного м`яса немає обмежень.

«Правда, постає питання, чи захочуть люди харчуватися синтетичним м`ясом? Вживати в їжу м`ясо, вирощене на сироватці крові ембріона корови, категорично заборонено: є легкий ризик, що воно містить пріони або інші токсичні речовини. Безпечну підгодівлю для лабораторного м`яса - на основі синьо-зелених водоростей - намагається розробити Йоост ТЕЙСЕЙРА де МАТТОС з Амстердамського університету», - сказано в публікації.

Синтетичне м`ясо дозволить відмовитися від забою тварин, підкреслює журналіст. Крім того, його виробництво не шкодить екології: наприклад, для синтезування м`яса потрібно на 99% менше землі, ніж для вирощування на м`ясо корів.