У чому причина "нервового" переїдання?

Більшість людей помічали, що жирна, солодка, а також висококалорійна їжа має «утішаючий ефект» під час стресового періоду.

Але механізм зв`язку між вживанням їжі і стресом до недавніх пір був майже не вивчений. Тепер учені з Америки упевнено можуть заявити, що переїдання під час стресового періоду має гормональну природу.

Причиною цього є гормон грелін, який виробляється в шлунку і гіпоталамусі. Саме він відповідає за контроль харчової поведінки людини, його звички в їжі і апетит.

А норадреналін і адреналін, у свою чергу, впливають на нього. Чим вищий рівень стресу, тим більша кількість греліну виробляється організмом. Звідси і з`являється апетит, як у звіра. На даний момент дослідники ведуть розробки способу контролювати рівень цього гормону навіть в стресовий період. Але, поки що дуже далеко до того моменту, коли буде створено безпечні і ефективні ліки від нервової обжерливості.

newsland.ru