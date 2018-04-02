Цілющі властивості перцю: солодкий зміцнить імунітет, гіркий заживить виразку

СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ ЗМІЦНИТЬ ІМУНІТЕТ

Ворогом номер 1 сьогодні вважають серцево-судинні захворювання, від них у світі помирає найбільше людей. До складу раціональної дієти, що запобігає ураженню серця та судин, входить солодкий перець. Адже він багатий каротином (вітамін А), якого у стиглих плодах стільки ж, як у моркві; вітаміном С - майже стільки, як у шипшині; вітамінами Е, Р, РР, групи В. Серед мінеральних речовин виділяють калій та натрій, кальцій, залізо, йод, фосфор, кремній. Вітаміни А, С, Е зміцнюють кровоносні судини, нормалізують їх проникність, еластичність стінок, допомагають капілярам, перешкоджають закупорюванню артерій. Учені стверджують, що вживання продуктів, які містять багато каротину (це 40-50 г перцю, півтори морквини), майже на 50% знижує ризик інсульту, а якщо вживатиме ці продукти хворий з інсультом, допоможе йому вижити і подолати наслідки нападу.

Так само корисний перець для запобігання і лікування атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, навіть захворювань судин, пов`язаних з ушкодженням судинної стінки (скарлатина, геморагічний васкуліт та ін.).

Другою грозою для людства є рак. Національний онкологічний інститут США розробив науково обґрунтовані рекомендації правильного харчування, щоб запобігти раку будь-якої локалізації. Серед них така: їжте продукти, де багато вітамінів А та С. Чи не стосується ця порада безпосередньо перцю? А в ньому ж є ще вітаміни Е, В1, кальцій, йод, які теж "працюють" проти раку.

Проведене в Італії дослідження наголошує на надзвичайній ролі зелених овочів, багатих на вітамін С, бета-каротин та інші антиоксидантні каротиноїди (у перці все це є!) у запобіганні раку молочної залози. Якщо жінка з`їдатиме хоча б один зелений овоч на день, кажуть італійські дослідники, вона втричі знизить ризик захворіти на рак.

Якщо згадаємо про значну поширеність, мало не епідемію, туберкульозу та інші бронхолегеневі хвороби, то і тут перець допоможе боротись: зміцнити загальний та місцевий імунітет, зменшити міру інтоксикації організму, ліквідувати запальні явища. Доречно зауважити, що вживання перцю, як постачальника великих доз вітаміну А, поліпшує дихання, запобігає нападам астми, проявам бронхіту.

Перець поліпшує роботу печінки - головної біохімічної лабораторії в організмі, адже стимулює жовчовиділення, запобігає жовчним каменям, допомагає знизити холестерин.

Бракує місця, щоб розповісти про користь перцю для зубів та кісток, шкіри та волосся. Перець потрібен і діабетикам, і тим, хто страждає від закрепів. Узагалі вважається: хто часто вживає перець, той рідше хворіє. Врахуйте це і беріться до заготівлі овочу, адже він рятуватиме вас і в часи зимово-весняної нестачі вітамінів, бо під час засолювання чи консервування їх зберігається 50-80%.

ГІРКИЙ - ЗАХИСТИТЬ ВІД ВИРАЗКИ

Тепер звернемо увагу на гіркий перець, що теж нині у порі своєї стиглості та цілющості. Він так само багатий живлющими складниками, однак має значно більше алкалоїду капсаїцину, що надає пекучого смаку. З ним пов`язують болетамувальну, антибактеріальну дію гіркого перцю.

Настойку перцю (1 частину сировини заливають 10 частинами спирту) вживають внутрішньо (по 10-15 крапель у чарці води за 30 хвилин до їди тричі на день) як засіб, що збуджує апетит, поліпшує травлення, бо збільшує секрецію шлункового соку, підвищує його кислотність. Звісно, не слід передозовувати, бо з таким пекучим овочем жартувати не можна.

Існує думка, що перець та його препарати протипоказані у разі виразкової хвороби шлунка, гострих і хронічних гастритів, ентеритів, колітів. Проте австралійський науковець Петер Хольцер після дослідів на щурах доводить, що гострий червоний перець не ушкоджує, а захищає слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки, сприяє загоєнню виразки. Адже він збуджує нервові закінчення стінок, розширює кровоносні судини і поліпшує кровообіг. Хтозна, може справді допомагає?

Пекучий перець спричинює розсмоктування тромбів, очищує дихальні шляхи, розріджує мокротиння, сприяє відхаркуванню, зменшує застійні явища.

Зовнішньо настойку перцю втирають у шкіру голови, щоб ліквідувати гніздову плішивість, використовують, змішавши з подвійною кількістю олії, для натирань у разі невралгії, ревматичного та м`язового болю, радикуліту.

Вживайте цю "індіанську червону сіль" (так спочатку назвали порошок червоного перцю європейці), як і жителі Америки: до страв із риби, м`яса, квасолі, капусти, рису - на здоров`я.

Підготувала Ольга Пащенко