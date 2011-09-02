Яке місто найменш придатне для життя
Дослідження британців
Слідом за кращим містом світу (австралійським Мельбурном) аналітики британської дослідницької організації Economist Intelligence Unit, назвали найбільш малопридатне для життя місто. Ним виявилася столиця Зімбабве - місто Хараре.
Місто стоїть на останньому місці за умовами життя в списку зі 140 столиць, повідомляє NEWSru.
Як зазначає ІТАР-ТАСС, У рейтингу не брали участь лівійське Тріполі, іракське Багдад та інші міста, розташовані в зоні бойових дій. Якщо не брати до уваги ці столиці, то Хараре - найнеприємніше місце для перебування.
За рейтингом пристосованості до життя це місто, що колись називалося Солсбері, набрало всього 38% зі 100 можливих. У Хараре щодня відключають воду і електрику, а ціни в магазинах на товари першої необхідності вражають уяву. Крім того, в Хараре постійно зберігається загроза спалахів масових хвилювань, а ступінь доступності медичних послуг і послуг громадського транспорту вважається вкрай низьким.
Зімбабве ледь виходить із довготривалої економічної кризи, коли темпи інфляції обчислювалися цифрами з безліччю нулів. Уряд, сформований близько двох років тому коаліцією партії ЗАНУ-ПФ, що перебуває при владі ось уже 30 років, і опозиції на межі розвалу.
За версією Economist Intelligence Unit, найбільш комфортним для життя містом на Землі є Мельбурн. На друге місце рейтингу британські дослідники поставили австрійський Відень. Канадський Ванкувер, що очолював список упродовж десяти років, опустився на третій рядок.