Чим корисні ананаси
10:23, 02 вересня 2011Зарубіжні новини
0
Допоможуть в боротьбі з раком і запаленням...
Бромелайн є натуральною сполукою, яку одержують з ананасів, він може боротися з різними хронічними захворюваннями і раком, які забирають щороку життя мільйонів людей у всьому світі.
Ананас може завдати серйозного удару по розвитку ракового захворювання, коли клітини, які мутували, намагаються уникнути виявлення, і формують пухлину. Потрібно включити добавки бромелайна в особистий денний раціон.
Як і ресвератрол, екстракт зеленого чаю і куркумін, бромелайн - це могутня сполука, яка протистоїть раковим клітинам, розщеплюючи їх у всьому людському організмі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter