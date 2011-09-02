Чим корисні ананаси

Бромелайн є натуральною сполукою, яку одержують з ананасів, він може боротися з різними хронічними захворюваннями і раком, які забирають щороку життя мільйонів людей у всьому світі.

Ананас може завдати серйозного удару по розвитку ракового захворювання, коли клітини, які мутували, намагаються уникнути виявлення, і формують пухлину. Потрібно включити добавки бромелайна в особистий денний раціон.

Як і ресвератрол, екстракт зеленого чаю і куркумін, бромелайн - це могутня сполука, яка протистоїть раковим клітинам, розщеплюючи їх у всьому людському організмі.

newsland.ru