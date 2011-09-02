Шоколад набагато корисніший, ніж вважалося

Нові експерименти учених обрадують тих, хто любить шоколад. Як виявляється, за допомогою щоденного вживання даного продукту приблизно на третину може бути скорочений ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи, пише видання The Times of India.

Раніше учені вже відкривали позитивні властивості чорного шоколаду, який має протизапальну властивість, а також корисний через високий рівень вмісту речовин-антиоксидантів. Але тепер дослідники з`ясували, що шоколад приносить істотно більшу користь, ніж вважалося раніше.

Ними було проаналізовано 7 досліджень, що були проведені раніше, учасниками яких, в цілому, були близько ста тисяч осіб, що мають серцеві хвороби. У кожному з досліджень, що проводяться, аналітики порівнювали групу з найбільш низьким показником споживання даного продукту з групою з найвищим.

Як виявилось, високий показник споживання шоколаду пов`язувався із зменшенням кількості інсультів на 29% і скороченням кількості захворювань серця на 37%.

doctor-prof.ru