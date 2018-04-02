Чому стенокардія ”любить” чоловіків?

Сьогодні найактуальнішою проблемою медицини є ішемічна хвороба серця. Це група захворювань, до якої належать стенокардія, інфаркт міокарда та деякі інші. У сучасному цивілізованому світі з високим економічним розвитком ці хвороби є провідними в структурі захворюваності та смертності населення. Від стенокардії страждають 65% чоловіків і 35% жінок. Це пояснюється особливостями жіночого організму: у жінок еластичність судин до менопаузи зумовлена дією особливих гормонів-естрогенів, які мають антиатеросклеротичну дію. Однак після менопаузи ризик захворювання стає таким же, як і в чоловіків. Стенокардія часто є причиною моментальної смерті чи інфаркту міокарда з різними ускладненнями. Тому про це захворювання має знати кожен.

СТЕНОКАРДІЯ: ХВОРОБА ЧИ СИМПТОМ?

Термін "стенокардія" відомий ще з XVIII століття, коли вчений Гебертен вперше описав це захворювання і визначив його основні суб`єктивні прояви. Це захворювання може бути як самостійною хворобою, так і симптомом ішемічної хвороби серця.

Стенокардія виникає внаслідок розвитку у серцевих судинах атеросклерозу (затвердіння стінок артерій, відкладення на них склеротичних бляшок із холестерину і солей кальцію). Проявляється стенокардія зазвичай болем, відчуттям тиснення в ділянці грудної клітки (за грудниною). Такий біль може з`явитися як симптом при деяких серцевих хворобах: гіпертонічна, порок серця, кардіосклероз тощо. Напад стенокардії спричиняється спазмом атеросклеротично змінених судин, що зменшує забезпечення м`яза серця киснем. Це спричиняє подразнення нервових рецепторів судин і відчуття болю.

Якщо біль виникає під час фізичного та нервового навантаження, то хворобу називають стенокардією напруження, коли серце турбує у стані спокою (під час нічного сну) стенокардією спокою.

ЧОМУ З`ЯВЛЯЄТЬСЯ БІЛЬ ЗА ГРУДНИНОЮ?

Раптовий напад стенокардії можуть спричинити надмірне хвилювання, ходьба, фізичне навантаження, тютюнопаління, вживання великої дози алкоголю, перебування у задушливому, запиленому, задимленому приміщенні або на великому морозі. Зазвичай біль виникає у передранковий час (4-5 година). Різноманітні метеорологічні, геомагнітні чинники, підвищена вологість повітря, коливання атмосферного тиску також можуть провокувати появу болю.

Також існують віддалені чинники ризику, які прискорюють і обтяжують розвиток стенокардії: цукровий діабет, ожиріння, гіподинамія, часті психічні навантаження, стреси, алкоголізм, зловживання солоними і жирними стравами, рафінованими вуглеводами.

"МОЖЕ, У МЕНЕ СТЕНОКАРДІЯ..."

Чи можна це визначити без допомоги лікаря?

Біль при стенокардії є специфічним. На відміну від болю при нейроциркуляторній дистонії, міокардиті, перикардиті тощо (походження яких не пов`язане з коронарними судинами) він має тиснучий чи розпираючий характер, іноді супроводжується відчуттям тиснення за грудниною. Такий біль поширюється приблизно на 2/3 нижньої ділянки груднини. Натомість біль при інших хворобах серця з`являється в ділянці верхівки серця (під лівим соском).

Для стенокардії характерний нападоподібний біль, що триває від 5 до 15 хвилин і має властивість іррадіювати (віддавати у різні ділянки тіла): найчастіше у ліву руку, нижню щелепу, шию, ліве плече, може супроводжуватися порушенням дихання, відчуттям тривоги, депресії, різкої фізичної слабкості, страху смерті.

Ці симптоми минають після вживання нітрогліцерину.

Якщо валідол, настоянки глоду, собачої крапиви, валеріани, півонії, валокардин, корвалдин, корвалол знімають серцевий біль, то його причина не стенокардія, а невроз серця, міокардіодистрофія або інші захворювання серця обмінного чи запального характеру.

ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ?

Найпершою профілактикою стенокардії є лікування захворювань, які її спричиняють: атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хоча різке схуднення може, навпаки, спровокувати напад стенокардії. Людям, які мають схильність до стенокардії, протипоказано курити, зловживати цукром, кавою, алкоголем. Обов`язкове перебування на свіжому повітрі, раціональне харчування. Велику кількість холестерину містять тваринні жири, ікра, нирки, мозок, жирні сорти риби, тому їх вживання потрібно значно обмежити. Натомість продукти моря, рослинна їжа, молочні продукти містять протихолестеринні (ліпотропні) речовини, які гальмують прогресування атеросклерозу.

Однак слід пам`ятати, що вкрай важливо узгодити індивідуальний графік фізичних навантажень та дієту з лікарем.

Побутує думка, що коньяк має властивість знімати серцевий біль - і це так, проте при хронічному вживанні він сприяє прогресуванню атеросклерозу. Червоні сорти натурального виноградного вина уповільнюють розвиток атеросклерозу, а відтак знижують ризик розвитку стенокардії.

Значна кількість ліпотропних речовин, які позитивно впливають на обмін холестерину в організмі, міститься у салі. Тому його вживання в помірній кількості не є шкідливим, а навпаки - корисне.

ЯК УНИКНУТИ ПОВТОРЕННЯ?

Якщо людина помічає, що її турбують незначні серцеві напади серед ночі, або при виході з приміщення на свіже повітря, не варто сподіватись, що все мине саме по собі, а потрібно негайно звернутися до лікаря.

Під час серцевого нападу рекомендується одразу прийняти 1-2 таблетки нітрогліцерину. Якщо це не допомогло, прийняти ще одну дозу через 5 хвилин. У разі продовження болю, викликати швидку допомогу.

Комплексне лікування призначає лікар. Однак є загальні рекомендації, що підходять для багатьох хворих. Численними епідеміологічними дослідженнями доведено, що використання аспірину у невеликих дозах запобігає згущенню крові і утворенню тромбів. З цією метою аспірин можна приймати роками.

Однак, вживати його потрібно не такими дозами, як при грипі, а значно меншими. Існує спеціальний препарат аспірин-кардіо, який рекомендовано вживати при стенокардії один раз на добу (75-125 мг розчинити у 1/3 склянки води і випити). Вітчизняний аспірин подразнює слизову оболонку шлунка і може спричинити гастрит чи загострення виразкової хвороби шлунка, тому його треба запивати великою кількістю води.

Крім того, залежно від стану хворого лікар може призначити спеціальні антиангінальні препарати.

У період, коли очікуються геомагнітні зміни, варто уникати надмірних фізичних навантажень, стресів. Тоді рекомендується дещо збільшити дозу тих препаратів, які призначив лікар.

КОЛИ ЛІКИ НЕ ДОПОМАГАЮТЬ

Якщо лікування медикаментами не поліпшує стан пацієнта або у разі його погіршення, пропонується хірургічне лікування. Для цього сьогодні існують два основних методи поліпшення кровопостачання серця: ангіопластика і коронарне шунтування.

Під час ангіопластики під місцевою анестезією в периферійну артерію (найчастіше в ділянці паху) вводиться спеціальний тонкий катетер зі специфічною оптико-волокнистою камерою. Катетер проходить безпосередньо в заблоковану судину, куди доставляють невеликий балон. Його надувають повітрям чи спеціальною рідиною і таким чином розширюють артерію. Іноді для запобігання вторинному блокуванню судини лікар встановлює там спеціальне металеве кільце - стент.

У разі коронарного шунтування під час операції встановлюють додаткові кровоносні судини "в обхід" заблокованих артерій для повноцінного постачання певних ділянок серця кров`ю. Ангіопластика призначається пацієнтам, у яких не вдається контролювати стенокардію за допомогою медикаментів. Коронарному шунтуванню надається перевага у випадку, якщо одночасно блокується більше двох коронарних артерій.

ПРИРОДА ДОПОМАГАЄ

У комплексі нефармакологічних засобів лікування стенокардії (лікувальна фізкультура, масаж, голкорефлексотерапія, водні процедури) значну роль відіграють і лікарські рослини, які містять у своєму складі біологічно активні сполуки з протисклеротичною та спазмолітичною дією (розширюють судини). Серед рослин, які містять антиатеросклеротичні речовини - кукурудзяні стовпчики, квітки і плоди глоду, плоди шипшини, квітки арніки гірської, коріння синюхи блакитної, листя бузини чорної, плоди горобини чорноплодої та звичайної, кропива дводомна, часник, буряк, дика морква.

Звичайно, настої трав не знімуть нападу болю - у таких випадках потрібні активні швидкодіючі медикаментозні засоби. Лікарські рослини мають профілактичну дію, тому їх треба застосовувати тривалий час, зазвичай у комплексі з іншими ангінальними препаратами.

Ігор Селезень, кардіолог