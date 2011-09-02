Картопля знижує тиск

Картопля виявилася корисною для людей з високим кров`яним тиском. Доктор Джо Вінсон з Університету Скрентона заявив, що декілька порцій правильно приготованої картоплі знижують тиск і не сприяють набору ваги.

Експеримент тривав 1 місяць, протягом якого добровольці щодня з`їдали приготовану в мікрохвильовій печі картоплю. За допомогою цього раціону артеріальний тиск діастоли знизився на 4,3%, а систола – на 3,5%.

Експерти відзначають, що одна картоплина, несмажена і подана без масла і соусу, містить 110 калорій і безліч біологічно активних речовин і вітамінів. Проте високотермічна обробка позбавляє картоплю корисних речовин, тому рекомендовано вживати печену картоплю.

likar.info