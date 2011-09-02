ТОП-5 «вбивців» кохання

Психологи назвали 5 головних ворогів кохання. Тому, виявивши їх ознаки в своїх стосунках, необхідно негайно від них позбавлятися.

1.Нудьга. Тихе щастя непомітно перетворюється на рутину. Якщо відносини стали нудними, саме час чимсь освіжити їх.

2.Лінь. Вбиває активність сімейної пари. Тому замість захоплюючої подорожі або корисної прогулянки подружжя вибирає перегляд телевізора, непомітно руйнуючи стосунки.

3.Жадібність. Не потрібно рахувати, хто, скільки і чим пожертвував для своєї другої половинки.

4.Образи. Вони спричиняють складні розмови, які виливаються в нові образи.

5.Страх. Пара боїться щось міняти, щоб не порушити рівновагу, а також боїться залишити все як є, щоб не шкодувати потім про упущений шанс на щастя.

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