Японія потерпає від потужного тайфуну «Талас».

Негода уже спричинила повені та зсуви ґрунту майже на всій території країни, передає «5 канал».

Мешканців узбережних районів евакуйовують углиб островів Хонсю та Хоккайдо. Особливі заходи безпеки запроваджені в регіоні Тохоку.

Через повені та зсуви ґрунту місцева влада закрила кілька автомагістралей на південному заході країни. Рятувальники закликають мешканців постраждалих регіонів не виходити на вулицю і готуватися до того, що тайфун вируватиме упродовж кількох днів.

Тайфун "Талас" рухається з півдня на північ Японії. Тому, за словами метеорологів, від негоди постраждають майже всі мешканці двох головних островів. Під загрозою опинилися й відновлювальні роботи в регіоні Тохоку, зокрема, на атомному комплексі "Фукусіма", який постраждав від березневих землетрусу й цунамі.

Після Японії, згідно з висновками фахівців, тайфун дістанеться Далекого Сходу Росії. На території східних районів Хабаровського та Приморського країв й у Сахалінській області очікують на потужні зливи, грози і штормовий вітер.