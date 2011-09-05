Що шкодить твоїм ниркам?

Нирки – це фільтри, які видаляють з крові відходи життєдіяльності. Щоб полегшити їм роботу, зверни увагу на наступні моменти.

"Солоне" життя

Надмірне вживання солоних, копчених і консервованих продуктів приводить до затримки води в організмі, оскільки нирки починають поглинати надмірну кількість вологи. В результаті з`являється набряклість. Споживання солі не повинне перевищувати 5 г в день.

Що ти їси?

Солодкі газовані напої, кава, м`ясо і маринади подразнюють нирки, а алкоголь руйнує їх клітини. До продуктів, які тонізують і очищають нирки, належать кавун, цитрусові, селера, петрушка, спаржа і артишок.

Геть, хвороби!

Груба шкіра і тріщини на п`ятах нерідко є ознакою того, що з твоїми нирками не все гаразд. Повторна ангіна, карієс, гайморит також можуть привести до їх захворювання. Небезпечні для нирок надмірна вага, закрепи і застуда.

Випробування холодом

Через довге перебування в крижаній воді у недосвідчених «моржів» часто виникають проблеми з нирками. Багато хто забуває про розігріваючу розминку до і після зимового плавання.

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