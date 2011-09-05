З косметикою в організм жінки потрапляє 3 кг "хімії"

Щороку в жіночий організм потрапляє близько 3 кілограм хімічних речовин разом із засобами косметики, повідомили учені з Массачусетського університету, що в США.

Дослідниками було проведено експеримент, протягом якого була підрахована загальна вага косметичних засобів, які наносяться жінкою протягом року.

При цьому учені з`ясували, що лише 30% всіх жінок ретельно дивляться на термін придатності засобів косметики, а безліч жінок за один день наносять на себе близько 20 найменувань косметичних засобів.

Дослідники попереджають про те, що хімічні речовини потрапляють в кров, викликають різні алергічні реакції, отруєння, а також інтоксикацію різного ступеня, тобто вони не залишаються непоміченими для здоров`я жінки. Особливо було відмічено негативний вплив на жіноче здоров`я косметики низької якості, а також у разі не змивання її на ніч.

doctor-prof.ru