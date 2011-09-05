Цукор зумовлює старіння організму

Цукор-рафінад може не лише збільшувати талію, провокувати розвиток карієсу, але також і прискорювати процес старіння, як і сонячні промені, показало дослідження дієтологів і дерматологів, повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

Мішель Шевалле-Хедж, який є дієтологом, заявляє, що унаслідок любові до цукру на людському тілі з’являються шкідливі молекули, які називаються кінцевими продуктами глікірування.

Ними завдається шкода еластину і колагену. Антиоксиданти, які допомагають зберігати свіжий і здоровий вигляд, навпаки, скорочуються, якщо часто споживати цукор.

Із слів дієтолога, безліч людей навіть не думають, що споживають цукор разом з пластівцями, хлібом, які їдять вранці, спортивними напоями, батончиками, а також йогуртами. Тому зміна стану шкіри є реальною після того, як Ви скоротите споживання цукру, переглянувши особистий раціон. А ось дослідник Пилип Артемі говорить, що сонце все ж таки займає перше місце серед чинників, які ушкоджують шкіру.

newsland.ru