Чим корисний кизил?

Кизил – це лісова ягода з кисло-солодким терпким смаком. Ягоди кизилу дуже корисні, вони мають цілющі властивост і використовуються в лікувальній практиці.

Кизил містить багато глюкози, вітаміни С і Р, провітамін А, органічні кислоти (яблучну, янтарну, лимонну), дубильні речовини, пектинові і азотисті речовини, фруктозу, ефірну олію, фітонциди. У кизилі міститься залізо, калій, кальцій, сірка і магній. У народній медицині кизил використовують для лікування і профілактики багатьох нездужань.

Ягоди кизилу нададуть благотворну дію при різних шлунково-кишкових захворюваннях. З ягід можна приготувати відмінний засіб, який допоможе впоратися з розладами шлунку. Кизил відновлює обмін речовин в організмі. Завдяки фітонцидам, кизил здатний пригнічувати бактерії дизентерії, тифу і ін. Кизил знезаражує, знімає інтоксикацію організму. Також кизил очищає повітря від шкідливих бактерій і комах.

Кизил допоможе при подагрі, недокрів`ї і хворобах сечового міхура, корисний кизил і при діабеті, він здатний зняти цукрові перевантаження.

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