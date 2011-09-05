У Батумі з кранів з питною водою пішла нафта

У грузинському селищі Барцхана в Батумі з кранів замість питної води йде нафта.

Як повідомляє Газета.ру, причиною цього явища називається те, що у зв`язку з відновлювальними роботами на водоводі часто відключають подачу питної води і до системи водопроводу потрапляє нафта з розташованої поблизу пошкодженої лінії подачі нафти.