У Батумі з кранів з питною водою пішла нафта
10:57, 05 вересня 2011Зарубіжні новини
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Пошкодження лінії подачі
У грузинському селищі Барцхана в Батумі з кранів замість питної води йде нафта.
Як повідомляє Газета.ру, причиною цього явища називається те, що у зв`язку з відновлювальними роботами на водоводі часто відключають подачу питної води і до системи водопроводу потрапляє нафта з розташованої поблизу пошкодженої лінії подачі нафти.
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