Часникова дієта перешкоджає раку

Італійські учені встановили, що дієта, багата часником, цибулею і спорідненими рослинами, істотно знижує ймовірність виникнення злоякісних новоутворень. Проте досить протягом 45 секунд підсмажувати або варити зубки часнику, щоб овоч втратив властивість пригнічувати ракові клітини. Зберегти його активність можна, якщо перед тепловою обробкою зубки нарізувати або видавити, а потім залишити на десять хвилин. Ферменти, покидаючи пошкоджені клітини, вступають в реакцію з повітрям і утворюють речовину, яка зміцнює антипухлинний імунітет.

У часнику багато вітаміну А (він корисний для зору, здоров`я шкіри і слизистих оболонок), вітаміну РР (рятує від безсоння і депресії), вітаміну D (необхідний для засвоєння кальцію і фосфору) і вітамінів групи В (покращують волосся і шкіру). Але головне багатство часнику — речовина алліїн, що додає цьому овочу гостроти і специфічного запаху. Сам по собі алліїн не приносить особливої користі, але як тільки ви починаєте різати, тиснути або жувати часник, речовина перетворюється на аллицин — природний антибіотик, здатний справитися із запаленнями, подолати розмноження хвороботворних бактерій, підвищити імунітет і захистити від інфекцій і вірусів.

Аллицин сприяє нарощуванню м`язової маси. Правда, для цього потрібно з`їдати чотири зубчики часнику в день і не нехтувати тренуваннями. Крім того, аллицин покращує діяльність мозку, нормалізує роботу нервової системи і підвищує працездатність.

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