Шкільна форма може викликати екзему та дерматит

— Торік донька почала ходити в перший клас, — розповідає киянка Валентина Груба, 34 роки. — Умова у школи була, щоб купити синю форму. Пропонували замовити на фірмі, яка обшиває кілька закладів у районі, але мені було дорого. Придбала сарафан і піджак на базарі за 280 гривень. Трохи синтетичні, такі легше перуться. За місяць усі гольфи та блузки посиніли під мишками. У доньки з`явився сип на руках, почали сльозитися і свербіти очі. Педіатр порадила купити іншу форму. Замовила з напівшерсті. За два тижні алергія пройшла.

Фахівці із "Укрметртестстандарту" перевірили якість шкільних товарів у столичному "Дитячому світі". Більшість виявилися небезпечними для здоров`я.

— Один із чотирьох рюкзаків не мав жорсткої "спинки", яка рівномірно розподіляє навантаження на спину, — говорить 54-річна Галина Некрашевич, начальник випробувальної лабораторії. — Усередині не було перетинок, щоб окремо тримати зошити й бутерброди. На жодному, навіть німецькому, не було світловідбивальних нашивок. Діти йдуть до школи та повертаються у сутінках. Водії їх не бачать без нашивок, можуть збити.

Найбільше зауважень викликала форма. Перевірили понад 40 виробів. Синтетики в ній має бути не більш як 40%.Фірми, які шиють костюми та сорочки для школярів, використовують тканини з майже 100-відсотковим умістом штучних ниток.

— Підкладки в усіх синтетичні. Вони погано вбирають вологу, накопичують статичну електрику. Одяг іскрить, "стріляє". Синтетичні тканини не зберігають і не віддають тепло. У холодну пору року дитина мерзне, у теплу — пітніє.

У багатьох тканинах виявили неякісні барвники. Під час прання до одягу пришивають клаптики білої тканини. Якщо вони стають рожевими чи блакитними, так само фарба переходитиме на тіло дитини. Може викликати алергію.

— У дітей від неякісних тканин розвивається дерматит. Починається із почервоніння та свербежу, — пояснює 50-річний Анатолій Доміловський, алерголог із Білоцерківської районної лікарні на Київщині. — Може з`явитися також екзема.

gazeta.ua