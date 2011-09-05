Як розпізнати грибок на ногах

Грибки — це нижчі рослини, які в процесі еволюції пристосувалися до життя в тканинах людини, що містять кератин (шкіра, волосся, нігті). Грибки надзвичайно стійкі до дії навколишнього середовища, можуть жити до 2-5 і більше років у взутті, одязі і т.д. А серед мікозів найчастіше зустрічаються захворювання стоп, що супроводжуються ураженням нігтьових пластинок.

Сьогодні в аптеках так багато різних препаратів для лікування грибкових захворювань ніг (мікозів), що можна загубитися в цьому достатку. Питати поради у провізора немає сенсу, оскільки, щоб щось порадити, він повинен бути лікарем-дерматологом або мікологом і бачити ноги конкретної людини.

Існує безліч джерел зараження. Це і хворі люди, і речі, і предмети, інфіковані грибами. Шляхів зараження також багато: контакт з хворими через взуття, одяг, предмети ужитку, при відвідинах спортивних залів, саун, басейнів, душових, тобто в умовах підвищеної температури і вологості.

Якщо на стопах є поверхневі або глибокі травми, якщо ноги сильно потіють, якщо є анатомічні дефекти (плоскостопість, вузькість міжпальцевих складок), то це створює умови для проникнення і розмноження грибка.

Перша ознака мікозів — ледве помітне лущення шкіри, неначе складки і борозенки шкіри стоп присипані мукою. Найчастіше в міжпальцевих складочках виявляються хворобливі тріщини. Захворювання може протікати у вигляді попрілості, можуть з`явитися бульбашки, що супроводжуються свербінням. На шкірі підошов з`являються потовщення, особливо у ділянці п`ят. Деякі пацієнти помилково пов`язують їх появу з недотриманням гігієни ніг, носінням грубого взуття, віковими змінами.

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