Болгарський перець захистить від нервових хвороб

Медики рекомендують всім жінкам включити в раціон зелений болгарський перчик, який служить прекрасною профілактикою невралгії. Зелений перець додає багатьом стравам пікантний смак і божественний аромат. Овоч ніколи не стане зайвим на вашому столі.

Фахівці одного з університетів в Ілінойсі детально вивчили всі компоненти селери і болгарського перцю. І у першому, і в другому овочі експерти виявили один з корисних антиоксидантів — флавоноїд лютеолин. Медики відзначають, що даний антиоксидант має масу позитивних властивостей, але його головна перевага полягає в здатності запобігати запаленням в нервових клітинах.

Додайте в салати і в перші страви селеру і зелений перець, і не переживайте за своє самопочуття. Завдяки могутній дії флавоноїду лютеолину загроза розвитку неврологічних хвороб помітно скорочується. Медики відзначають, що вживання зеленого перцю також знижує ризик виникнення хвороби Альцгеймера. Окрім могутнього антиоксиданту, і селера, і болгарський перець багаті на вміст мікроелементів і вітамінів, і вважаються одними з найсмачніших натуральних продуктів харчування.

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