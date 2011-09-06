Гороскоп здоров'я на вересень

01 Активізується процес утворення піску й каменів у нирках. Пийте більше чистої води, не затримуйте сечовиділення. Можливе загострення циститу. Вагітним необхідний додатковий відпочинок, можливі передчасні пологи.

02–03 Відкладіть планові операції, аби не втратити багато крові. Не кращий час для наркозу. Уникайте випадкових статевих контактів. Збільшується кількість венеричних хвороб.

04–05 Період зниження імунітету. Менше контактуйте з хворими.

06–08 Збільшується ламкість кісток. Не відкладайте лікування остеопорозу. Не їжте сильно гарячого й дуже холодного, може тріскатися емаль. Відкладіть похід до стоматолога.

09–10 Знижується гострота зору. Робоче місце має бути добре освітлене. Не читайте перед сном. Відпочиньте на природі.

11–12 Місяць уповні. Зростає внутрішня тривожність. Літніх людей непокоїтиме безсоння. Починайте день із контрастного душу. Частіше чергуйте роботу й відпочинок. Перед сном прийміть ванну.

13–15 Сходіть до тренажерної зали, потанцюйте. Фізичні навантаження варто дозувати. Не допускайте різких перепадів кров`яного тиску. Непокоїтиме головний біль.

16–17 Можливі збої у роботі ендокринної системи. Загостряться захворювання щитоподібної залози. Діабетикам слід уважно стежити за самопочуттям. Будуть зміни у місячному циклі, відкладіть прийом гормональних препаратів.

18–20 Стимулюйте повноцінну вентиляцію легень. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, займіться спортом. Гарний ефект дасть аромотерапія. Не оперуйте органів дихання.

21–22 Відмовтеся на кілька днів від важкої та жирної їжі. Вживайте більше овочів та фруктів. Можливі побічні ефекти від ліків.

23–24 Вразливою буде серцево-судинна система. Уникайте стресів, не перевантажуйтеся фізично. Частіше непокоїтимуть судоми. Будьте обережні на воді.

25–26 Необхідна профілактика захворювань органів системи травлення. Голодувати у ці дні не бажано. Лікування і протезування зубів буде вдале.

27–28 Молодик. Глибоко очистіть шкіру, підберіть нову косметику з урахуванням холоду. Видаліть мозолі та бородавки. Не носіть тісного взуття.

29–30 Остерігайтеся хімічних опіків. Не експериментуйте з новими лікувальними препаратами. Не вживайте алкоголю.

gazeta.ua