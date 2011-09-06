Диня — чоловічий лікар. Вона ефективна при різних захворюваннях простати. «Для цього чоловікам потрібно просто частіше їсти диню і не викидати її насіннячка, — говорить український натуропат Олена Світко. — цинк, що міститься в них, стимулює вироблення сперми і вважається афродизіаком.

Жінкам я б теж радила поберегти кісточки. Їх треба протушкувати, перемолоти і змішати із сметаною. У результаті вийде натуральний ефективний скраб, який м`яко очистить шкіру і зробить її м`якшою і молодшою. А динна маска — ефективна процедура видалення пігментних плям. Для цього я наношу м`якоть тонким шаром на обличчя і через 10—15 хв. змиваю, а обличчя просушую і змащую живильним кремом».

segodnya.ua