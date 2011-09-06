Як боротися з сивиною

На жаль, з віком у волоссі знижується зміст фарбувального пігменту - меланіну, через це волосся починає сивіти.

На жаль, це природний процес, і повернути волоссю первинний колір практично неможливо. Можна лише спробувати припинити посивіння. Для цього 2 рази на рік приймайте протягом 1-2 місяців вітаміни А, Е, С, фолієву кислоту, рибофлавін, пише sunhome.ru.

При передчасному посивінні ополіскуйте волосся відваром з коріння і листя кропиви.

Сиве волосся можна приховати за допомогою промислових фарбників. Завжди вибирайте колірні відтінки на тон світліші, ніж натуральний колір волосся. Якщо волосся ще не дуже сиве, мийте голову шампунем відтінку кольору вашого натурального волосся. Якщо волосся приблизно на третину сиве, скористайтеся м`яким фарбником.

Можна скористатися і рослинними фарбниками, які до того ж підлікують волосся і наповнять його поживними речовинами.

Темне волосся, що почало сивіти, після миття регулярно ополіскуйте настоєм міцного чаю.

e-news.com.ua