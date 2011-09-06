Манго спалює зайві кілограми

Учені довели здатність фрукту манго знижувати вагу і регулювати рівень холестерину.

Дослідження показали, що речовини манго впливають на процес обміну речовин в людському організмі. Після цього був проведений експеримент, в ході якого 100 добровольців із зайвою вагою щодня протягом 10 тижнів приймали екстракт насіння манго. Основною умовою було те, що добровольці вели звичний для них спосіб життя. В кінці експерименту з`ясувалося, що кожен доброволець втратив в середньому близько 10 кг ваги. До того ж, у них відмічено зниження рівня цукру і холестерину в крові.

Учені планують далі вивчати властивості манго і створити на їх основі ліки для схуднення.

likar.info