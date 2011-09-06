У світі не вистачає їжі, тож їстимемо цвіркунів
12:03, 06 вересня 2011Зарубіжні новини
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Євросоюз вивчає питання
Європейський Союз заявив про початок проекту з вивчення харчової цінності комах, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Ця ініціатива обійдеться більш як у 4 млн. доларів, вона має стати важливим кроком в у боротьбі з голодом і браком їжі у всьому світі.
Поїдання комах називається ентомофагією і широко практикується в багатьох країнах світу. За деякими дослідженнями, коники, наприклад, містять 20% білків і лише 6% жирів, тоді як яловичина містить 24% протеїну на 18% жиру. Цвіркуни також містять багато кальцію; терміти багаті залізом, а тутовий шовкопряд - взагалі відмінне джерело міді та вітаміну В2.
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