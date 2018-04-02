Як відновити шкіру після літа

Смаглява шкіра завжди виглядає привабливо. Загоріле тіло здається стрункішим і підтягнутішим, а обличчя шоколадного відтінку додає білизни усмішці. Косметологи не сперечаються — засмага корисна для здоров`я. Але тільки в помірних кількостях. Сонце позитивно впливає на наш настрій, сприяє обміну речовин, покращує роботу серця і допомагає виробляти вітамін D, так необхідний для міцних кісток і зубів. Під дією сонячних променів кровоносні судини розширюються, посилюється кровообіг в шкірі і підшкірно-жировій клітковині. Завдяки цьому активізуються процеси у всіх сполучних тканинах. Загалом, користі від сонячних ванн немало. Але є і зворотна сторона: ультрафіолет провокує зневоднення, подразнення і старіння шкіри. Тому після засмаги їй необхідний особливий догляд.

Догляд за обличчям

Перша допомога потрібна шкірі обличчя і зоні декольте, саме вони найчастіше страждають від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Щоб відновити водний баланс, повернути шкірі необхідну зволоженість і ніжність, використовуйте косметичні засоби, у складі яких є гіалуронова кислота рослинного походження. Саме вона створює на поверхні шкіри вологе середовище, яке не допускає зневоднення. Гіалуронова кислота ефективно активує ділення клітин сполучної тканини, запобігаючи її старінню. Емульсії і креми на її основі мають м`яку, танучу консистенцію і приємні в застосуванні.

Догляд за тілом

Наше тіло не менше потребує турботи до і після сонячних ванн. Якщо ви обгоріли, допоможе крем або лосьйон з високим вмістом гелю алое віра, він має унікальні поновлюючі властивості. Якщо у складі косметичного засобу є екстракт перцевої м`яти, він охолодить і освіжить травмовану шкіру, а квіткова вода календули зніме запалення.

Якщо ви помітили, що шкіра тіла стала сухішою, почервоніла або лущиться, скористайтеся кремом або молочком, у складі якого є олія жожоба і карите, вони містять амінокислоти і протеїни, поновлюючі захисний шар клітин шкіри.

Догляд за колінами і ліктями

Шкіра ліктів, колін і стоп теж вимагає особливої уваги. Повернути їй оксамитовість вам допоможе арганія і оливки. Олія арганії складається з комплексу жирних кислот, які зможуть миттєво проникнути в шкіру і відновити потрібний рівень вологості. Олія оливки містить речовини, що відмінно зволожують шкіру, знімають лущення і живлять.

Важливо!

Після засмаги варто утриматися від використання скрабів для обличчя і тіла. Для пошкодженої шкіри це буде додатковим стресом, лущення тільки посилиться. Тому спочатку відновіть шкіру і тільки потім повертайтеся до своїх коханих косметичних засобів.

http://lady.mail.ru/article/448160