Чим корисна шипшина?

Шипшина корична (дика троянда) — чагарник, сильно розгалужений, з сімейства розоцвітих, заввишки до 2 м. Світло-оранжеві плоди—-кращої якості, коричневе забарвлення говорить про загибель вітамінів.

Плоди шипшини, крім полівітамінних властивостей, мають жовчогінну, протизапальну, сечогінну дію, регулюють діяльність шлунково-кишкового тракту.

У китайській медицині використовуються коріння шипшини як засіб, поліпшуючий травлення, і протиглистове. У медицині Тибету використовуються плоди для лікування туберкульозу легенів, неврастенії, атеросклерозу.

У вітчизняній народній медицині відвар плодів шипшини особливо широко використовується як загальнозміцнюючий засіб при всіх важких захворюваннях і пораненнях, при каменях в печінці, нирковокам`яній хворобі, при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки, при гастритах, коліті, недокрів`ї, малярії, жіночих хворобах.

У народній медицині Сибіру плоди шипшини знайшли застосування при застуді. Пелюстки квіток, зварені з медом, — при бешиховому запаленні, а коріння — у вигляді ножних ванн.

У людей, що почали постійно, з невеликими перервами, вживати настій шипшини, значно підвищується працездатність і загальна опірність до різних інфекційних захворювань (особливо у дітей).

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