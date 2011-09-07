Супер-раціон для жінок, яким за 40

Щоб запобігти розвитку багатьох захворювань, зв`язаних з віком, потрібно дотримуватися особливої дієти, радять американські фахівці. Правильний набір продуктів харчування захистить від остеопорозу, серцевих хвороб, раку грудей і допоможе справитися з симптомами клімаксу.

На порталі FOX News опублікований цей список. До нього увійшли помідори-черрі, що містять в собі лікопин, що захищає від окислювального стресу. Вони зменшують ймовірність діагностування раку грудей, шийки матки і серцевих недуг.

Далі у списку йде лляне сім`я з його жирними кислотами омега-3. Все це дає зниження рівня холестерину. А експеримент, що проводився в клініці Майо, показав: 40 грамів сім`я позбавляють жінок, що переживають менопаузу, від приливів і скорочують ризик розвитку раку грудей. Тим часом, сім`я краще не приймати під час вагітності, радять лікарі. Щоб зберегти зір, запобігти остеопорозу і пов`язаним з ним переломам, дослідники радять звернути увагу на капустяне листя.

Секрет здорової нервової системи, нормального рівня естрогену після 40 років – лосось, сьомга, горбуша. А для зниження ризику діабету, поліпшення тургору м`язової тканини і гальмування процесу старіння варто включити в раціон йогурт, що одержується з овечого молока.

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