Як попередити розвиток геморою

Проктолог Юрій Коваль радить не відкладати візит до лікаря вже при перших проявах геморою – свербінні, появі вузликів біля заднього проходу, виділень крові з калом, адже подібні прояви можуть бути і при передракових захворюваннях кишечника.

- Пацієнти відкладають візит до лікаря, бо соромляться своєї хвороби, — розповідає Юрій Коваль.

Геморой — спадкова хвороба чи залежить лише від способу життя?

- Схильність до виникнення геморою може передаватися спадково. Але здоровий спосіб життя допомагає запобігти його розвиткові.

Яку профілактику ви б порадили?

- Попереджувати запори (щодня пити 1,0–1,5 літра негазованої води, вживати олію та продукти багаті на клітковину, кисломолочні продукти), уникати тривалого сидіння (особливо в туалеті), робити зарядку (особливо пересування по підлозі на сідницях), плавати, багато ходити. Відмовитися від куріння, переїдання, алкоголю. Батькам раджу не привчати дітей сидіти довго на горщику. Молодим людям слід не зловживати фізичними навантаженнями. Вагітним рекомендую більше рухатися, відмовитися від вживання солі в останній місяць перед пологами.

gazeta.ua