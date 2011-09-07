Чим корисний буряк?

10:12, 07 вересня 2011
Зарубіжні новини
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Натомість упаковки вітамінів з аптеки

Українські медики рекомендують використовувати буряк замість упаковки вітамінів з аптеки. Цей овоч містить безліч вітамінів і корисних органічних кислот.

За рахунок вмісту флавоноїдів буряк допомагає зняти спазми і знизити артеріальний тиск. Йод у складі буряка позитивно впливає на роботу щитовидної залози. Вітаміни в цьому овочі сприятливо позначаються на роботі нирок, печінці.

Бурякова дієта допомагає позбавитися безсоння і налагодити функцію шлунково-кишкового тракту. В Україні готують безліч страв на основі буряка, тому така дієта буде не тільки корисною, але і смачною.

likar.info

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