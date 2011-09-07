Кращі засоби від зморшок

Дієтолог з Голлівуду Ніколас Перріконе розповів про продукти, які повинні бути в раціоні жінок, що піклуються про свою красу. До цих продуктів він відніс оливкову олію, лосось, корицю, зелений чай.

Оливкова олія містить вітаміни А, Е, D. За словами дієтолога, олію слід часто вживати в їжу. Оливкова олія першого віджимання має цілющі властивості.

Лосось є морською рибою, яка повинна бути присутньою в меню щодня.

Дубильними речовинами і антиоксидантами багата кориця. При вживанні однієї щіпки кориці знижується рівень цукру в крові.

У зеленому чаї містяться антиоксиданти, які знижують окислювальні процеси в клітинах.

На його думку, не слід вживати солодощі, хліб, картоплю, банани і піцу, в яких міститься високий глікемічний індекс, що викликає невеликі запалення. За словами дієтолога, жінкам необхідно більше рухатися, перестати загоряти, позбавитися шкідливих звичок, не жертвувати сном.

daily-ua.com